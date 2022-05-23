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Платье случайно оголило грудь аристократки на Каннском кинофестивале

Аристократка и модель леди Виктория Харви случайно показала грудь на Каннском фестивале

Фото: Sebastian Gabsch / Reuters

Английская модель и аристократка леди Виктория Харви случайно показала грудь, позируя на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

45-летняя светская львица появилась на мероприятии в вечернем макси-платье золотого цвета, созданном дизайнером Скоттом Хенсалом. Дополняли ее образ блестящие босоножки с квадратными мысами и колье-«галстук».

Наряд с разрезами по бокам и лифом на тонких бретелях был выполнен из легкой мерцающей ткани, которая неплотно прилегала к телу. По этой причине платье оголило грудь Харви перед фотографами фестиваля во время съемки.

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Читатели издания принялись комментировать образ знаменитости. «Она в зеркало смотрела?», «Почему бы ей просто не выйти голой?», «Она правда думает, что хорошо выглядит?», «Ей 45 лет, а выглядит на все 80. Грудь как у заядлого курильщика: на ней больше кожи, чем на сумке Gucci», — критиковали пользователи сети.

В марте американская теннисистка Винус Уильямс посетила церемонию вручения премии «Оскар» в откровенном наряде и оконфузилась аналогичным образом. Спортсменка появилась в макси-платье бренда Elie Saab с глубоким фигурным декольте. Знаменитость позировала фотографам, не заметив, что лиф случайно оголил ее грудь при наклоне вперед.

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Полина Гераскина
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