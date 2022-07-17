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Тюрколог заявил о возможности нового этапа торга НАТО с Турцией

Тюрколог Образцов заявил о возможности нового этапа торга Турции с НАТО из-за новых членов

Фото: Yves Herman / Reuters

Турция может в любой момент отложить в «долгий ящик» договоренности с Финляндией и Швецией, что отложит их вступление в Североатлантический альянс (НАТО) и спровоцирует новый этап торга с Анкарой. Об этом заявил тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению эксперта, запросы Турции могут не ограничиваться достигнутыми с Хельсинки и Стокгольмом договоренностями о членах признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Образцов отметил, что в интересы Анкары входит и признание независимости Северного Кипра, а также возвращение в американскую программу F-35.

«Эрдоган (...) "расправил крылья". У него за спиной более шести столетий османской дипломатической школы — абсолютно символичной. Поэтому Анкара увлеченно включилась в кадриль вокруг расширения НАТО», — заявил агентству тюрколог.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления.

Позже сторонам все же удалось прийти к соглашению. Официальная процедура присоединения к оборонному блоку завершится после того, как протоколы о вступлении ратифицируют парламенты всех стран-участниц альянса.

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Валерий Розенберг
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