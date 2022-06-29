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Названа дата вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция вступят в альянс 29 июня

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс 29 июня. Дату присоединения государств к блоку назвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По словам генсека, Хельсинки и Стокгольм будут приняты в НАТО на саммите блока, который проходит в Мадриде. Он уточнил, что приглашение должно пройти процесс ратификации в 30 парламентах. «Это всегда требует некоторого времени, но я также ожидаю, что это произойдет довольно быстро, потому что союзники готовы попытаться ускорить процесс ратификации», — рассказал Столтенберг.

Ранее НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. В администрации турецкого президента заявили, что Анкара смогла добиться от двух стран желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в альянсе были устранены.

После этого Столтенберг заверил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее стремительным за все время его существования.

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Виктория Кондратьева
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