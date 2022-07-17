В Норвегии и Швеции нашли сеть притонов с гражданками Украины

NRK сообщил, что в Норвегии и в Швеции выявлены сети притонов с гражданками Украины

В Норвегии и в Швеции выявлены сети притонов, где большинство женщин оказались гражданками Украины. Об этом сообщает NRK.

Инспектор Стокгольмской полиции Симон Хеггстрем принимал активное участие в расследовании. Он отметил, что среди женщин стало больше украинок, чем румынок, чего не было раньше.

«Что интересно, женщины, которых мы встречаем, не беженки. Они не обращались за убежищем. Их подослали сюда сутенеры», — заявил полицейский. Он предположил, что на занятие проституцией гражданок Украины толкнуло обострение конфликта.

Адвокат полиции Йенс Анденес указал, что украинки прибывали в Норвегию ранее, всего за полтора года в страну нелегально въехало до 200 женщин. Хеггстрём добавил, что некоторые из них занимались подобными услугами в других странах.

Публичный дом в Осло организовали 30-летний норвежец и его 50-летняя жена с Украины, она же, по данным издания, была главой сети. Всего в притоне жило и работало около 100 женщин, три из них признаны потерпевшими по делу о торговле людьми.

Министерство юстиции Норвегии заявило о серьезности проблемы. Как отметил секретарь ведомства Ханс Петтер Осен, уязвимые женщины подвергаются грубой эксплуатации, им необходимо оказывать посильную помощь, а преступников подвергать наказанию.

В марте испанская газета Vanguardia писала, что в Европе активизировалась мафия для торговли беженцами с Украины. Особым вниманием пользуются украинки, злоумышленники пытаются захватить их для вовлечения в проституцию.

