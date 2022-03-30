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В Европе заявили об активизации мафии для торговли беженцами с Украины

Газета Vanguardia заявила, что европейская мафия пытается захватить украинских беженцев

Фото: Frank Molter/ Globallookpress.com

В Европе заявили об активизации мафии для торговли беженцами с Украины. Особым вниманием пользуются украинки, злоумышленники пытаются захватить их для вовлечения в проституцию, передает испанская газета Vanguardia.

«Отчаяние, растерянность и голод являются питательной средой для мафии, пытающейся захватить украинских женщин, считающихся люксовым товаром на рынке проституции из-за телосложения и красоты», — пишет издание.

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Отмечается, что правоохранительные органы уже зафиксировали случаи исчезновения людей из центров размещения беженцев, проводятся расследования. В полиции сообщили газете, что преступные группы обмениваются данными о местах поиска потенциальных жертв, направляют в центры вербовщиков, которые предлагают беженкам работу в других странах в сфере туризма, гостиничного или модельного бизнеса.

Как только женщины прибывают в пункт назначения, им сообщают о якобы возникшем долге за перемещение и вынуждают оплатить его, занимаясь проституцией, раскрыло схему издание.

Источники Vanguardia также призвали обратить внимание на угрозы детям-беженцам, они могут быть обмануты, вовлечены в попрошайничество или стать жертвами педофилии. В Испании власти взяли ситуацию под контроль, Минюст страны создал специальный отдел, который будет заниматься совершенствованием законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми.

Ранее обозреватели китайской газеты Global Times заявили, что Запад обманул украинских беженцев, прибывших в страны Евросоюза и Великобританию. Отмечается, что с проблемами в Польше, Румынии и Германии столкнулись 3,8 миллиона беженцев. По информации журналистов, обещания западных правительств обеспечить их всем необходимым остались лишь на бумаге.

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Марина Совина
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