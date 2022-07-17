Песков оценил идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Песков заявил, что идею приравнять смену гражданства в спорте к госизмене не поддержат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею депутата Госдумы Романа Терюшкова, который предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Его слова передает ТАСС.

«Полагаю, что эта идея не найдет поддержки», — заявил Песков.

15 июля Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Соответствующее письмо он опубликовал в Министерстве спорта России. Позже заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и спортивный журналист Дмитрий Губерниев негативно высказались об этой идее.