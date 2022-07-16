Тарасова высказалась об идее приравнять смену гражданства в спорте к госизмене

Тарасова назвала уродом автора идеи приравнять смену гражданства в спорте к госизмене

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила идею депутата Госдумы Романа Терюшкова, который предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Эксперт назвала автора подобной инициативы уродом и выразила надежду, что Госдума не состоит из таких людей. Тарасова также пришла к выводу, что Терюшков позорит фамилию Валентины Терешковой, которую она нарекла символом страны.

Идею Терюшкова также не одобрил спортивный журналист Дмитрий Губерниев. По его мнению, парламентарий погорячился, высказавшись в подобном ключе об атлетах, которые сменили сборную или планируют это сделать.

15 июля Терюшков в своем Telegram-канале предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Соответствующее письмо он опубликовал в Министерстве спорта России.