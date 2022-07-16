Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
2:0
Завершен
Урал
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Оренбург
2:4
Завершен
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Ахмат
1:1
Завершен
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Локомотив М
Завтра
17:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Динамо М
Завтра
20:00 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|1-й тур
Спорт

Тарасова высказалась об идее приравнять смену гражданства в спорте к госизмене

Тарасова назвала уродом автора идеи приравнять смену гражданства в спорте к госизмене

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила идею депутата Госдумы Романа Терюшкова, который предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Эксперт назвала автора подобной инициативы уродом и выразила надежду, что Госдума не состоит из таких людей. Тарасова также пришла к выводу, что Терюшков позорит фамилию Валентины Терешковой, которую она нарекла символом страны.

Идею Терюшкова также не одобрил спортивный журналист Дмитрий Губерниев. По его мнению, парламентарий погорячился, высказавшись в подобном ключе об атлетах, которые сменили сборную или планируют это сделать.

15 июля Терюшков в своем Telegram-канале предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Соответствующее письмо он опубликовал в Министерстве спорта России.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В Минобороны Украины допустили удар из РСЗО HIMARS по Крыму
Путин поздравил участников Международной математической олимпиады
В Литве заявили о превышающих помощь Киеву затратах Евросоюза на газ из России
В США назвали причины укрепления доллара
Минобороны России заявило о планах ВСУ подорвать мост в Запорожской области
В сети вспомнили первый конкурс красоты в СССР
Гол Мозеса спас «Спартак» от поражения в матче РПЛ
Эрдоган обсудил с Макроном создание коридора для экспорта украинского зерна
Названы вероятные причины задержки Максима Галкина за границей
БРИКС предрекли скорое расширение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.