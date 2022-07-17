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Греф перечислил способы сдержать укрепление рубля

Глава Сбербанка Греф заявил, что сдержать рубль можно за счет валютных интервенций

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф перечислил способы сдержать укрепление рубля. Его комментарий приводит РИА Новости.

Так, Греф выделяет две причины укрепления курса рубля: с одной стороны — усложнение перевода валюты за границу из-за финансовых санкций и ее накопление на банковских счетах, с другой — ограничение импорта в результате торговых санкций и самосанкций иностранных компаний.

По словам главы Сбербанка, сдержать рубль можно за счет валютных интервенций, а также посредством расширения возможностей для импорта.

«Покупки твердой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют. А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами», — утверждает Греф.

Ранее в июле заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов дал прогноз относительно инфляции до конца года. Депутат назвал справедливым предположение помощника президента страны Владимира Путина Максима Орешкина о том, что инфляция в России по итогам второго квартала 2023 года может оказаться ниже, чем в Европейском союзе.

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Полина Гераскина
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