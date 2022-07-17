Тиктокерша предложила способ уговорить ребенка нанести крем от загара

Тиктокерша Кристи Кин: чтобы ребенок нанес крем от загара, поиграйте с ним в макияж

Чтобы ребенок сам захотел нанести крем от загара, можно поиграть с ним в макияж, считает тиктокерша, мать троих детей Кристи Кин. На ее способ обратило внимание издание Dublin Live.

По словам Кин, чтобы уговорить ребенка посидеть спокойно, нужно предложить ему поиграть в боди-арт или в визит к визажисту. Затем взять кисть для нанесения основы под макияж и начать рисовать на его лице солнцезащитным кремом. Если защитное средство наносится под видом игры, это согласятся терпеть даже непоседы, говорит она.

Ролик, в котором Кин предложила свой способ, собрал более полумиллиона лайков в TikTok. В комментариях к видео одна из опытных матерей призналась, что пользуется в тех же целях спонжем для нанесения макияжа.

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