Психолог перечислила методы борьбы с капризами пятилетнего ребенка

Психолог Элина Паредес объяснила, почему пятилетние дети часто протестуют

Автор книги «Большая мама: как быть в ладу с ребенком и все успевать», психолог Элина Паредес перечислила методы «борьбы» с капризами пятилетнего ребенка. О том, почему дети часто протестуют и что с этим делать, эксперт рассказала рассказала «Ленте.ру».

Возрастной кризис

Элина Паредес объяснила, что кризис пяти лет позволяет ребенку по-новому посмотреть на свои потребности и желания, а также заявить о своих границах.

«В психологии привязанности, разработанной клиническим психологом Гордоном Ньюфелдом, понятия возрастных кризисов нет. Он рассматривает их как временное явление, которое присутствует на протяжении всей нашей жизни. Причиной того, что ребенок протестует и не хочет ничего делать, является противление», — говорит эксперт.

Под противлением понимается естественный процесс, который проявляется в потребности противиться чужой воле, противостоять давлению извне, пояснила специалист.

Для чего ребенку противление?

По словам Паредес, инстинкт противления оберегает ребенка при контакте с чужими людьми. Например, когда к нему подходит незнакомец и просит принести ему игрушку или пойти с ним. Скорее всего, ребенок ничего не сделает, потому что с этим человеком у него нет связи.

«Противление дает ребенку возможность отслеживать, где нарушаются его границы. Когда ребенок говорит "нет", "не буду", "не хочу", он пытается обозначить свои потребности, желания и учится понимать, где проходят его границы, а где — чужие», — рассказала психолог.

Эксперт отметила, что это не всегда удобно для родителей. Но ребенку очень важно пройти через этот этап. В дальнейшем он научится уравновешивать импульсы и вести себя более спокойно.

Как снизить накал эмоций

Паредес отметила, что для того, чтобы не вызывать всплеск противления при каждом обращении к ребенку, родителю необходимо периодически напоминать ему об их отношениях через объятия, улыбки, слова любви.

«Важно создать пространство для проявления воли ребенка там, где это возможно и безопасно, — советует психолог. — Дайте возможность выбора книг или одежды. В игре можно предоставить ребенку ведущую роль, иногда разрешать готовить на кухне».

Если заранее предоставить ребенку возможность максимально реализовать инстинкт противления, то в стратегически важные моменты таких ситуаций будет меньше, подвела итог Паредес.

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