В России ответили на слова Блэра об окончании господства Запада

Клишас заявил, что эпоха отрицания международного права с закончилась с господством Запада

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра о том, что эра господства Запада закончилась. Об этом политик из России написал в своем Telegram-канале.

Клишас ответил на слова Блэра и заявил, что вместе с господством Запада закончилась эпоха отрицания международного права.

«"Эпоха господства Запада", о которой так переживает Блэр, это эпоха отрицания международного права, эпоха произвольного применения силы странами НАТО по всему миру в угоду своим геополитическим интересам, эпоха отрицания суверенитета других государств — эти три десятилетия нового колониального господства Запада под прикрытием трескотни о "либеральной демократии" завершились, в этом он прав», — подчеркнул он.

Сенатор добавил, что Россия положила конец «неоколониальной политике Запада под прикрытием "ценностей либеральной демократии"». По его мнению, возврата к неолиберальному колониализму не произойдет.

Ранее Блэр заявил, что эпоха господства Запада заканчивается. По его мнению, мир приближается к концепции биполярности и, вероятно, многополярности.