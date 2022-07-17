Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России ответили на слова Блэра об окончании господства Запада

Клишас заявил, что эпоха отрицания международного права с закончилась с господством Запада
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра о том, что эра господства Запада закончилась. Об этом политик из России написал в своем Telegram-канале.

Клишас ответил на слова Блэра и заявил, что вместе с господством Запада закончилась эпоха отрицания международного права.

«"Эпоха господства Запада", о которой так переживает Блэр, это эпоха отрицания международного права, эпоха произвольного применения силы странами НАТО по всему миру в угоду своим геополитическим интересам, эпоха отрицания суверенитета других государств — эти три десятилетия нового колониального господства Запада под прикрытием трескотни о "либеральной демократии" завершились, в этом он прав», — подчеркнул он.

Сенатор добавил, что Россия положила конец «неоколониальной политике Запада под прикрытием "ценностей либеральной демократии"». По его мнению, возврата к неолиберальному колониализму не произойдет.

Ранее Блэр заявил, что эпоха господства Запада заканчивается. По его мнению, мир приближается к концепции биполярности и, вероятно, многополярности.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Аналитик рассказал о «красной линии» рубля
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
В России ответили на слова Блэра об окончании господства Запада
Стало известно о судьбе усадьбы Покровское-Стрешнево
Стали известны новые подробности убийства японского премьера Абэ
США заявили о пропавшем желании стран Ближнего Востока укреплять связи с Россией
Помощник Путина оценил необходимость переориентации поставок нефти
Российский сенатор ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост
В Болгарии рассказали о выгодной для Путина «катастрофе» Европы и США
Названа самая популярная страна отдыха у россиян этим летом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.