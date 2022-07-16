Экс-премьер Британии объявил об окончании господства Запада

Британский экс-премьер Блэр заявил о конце эры господства Запада

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр провел лекцию на заседании Фонда Дитчли. Слова из его выступления приводит боснийский портал Index HR.

В ходе выступления Блэр высказался о ситуации в мире и объяснил глобальные изменения кризисом на Украине. Он также отметил рост влияния Китая как «второй мировой державы». Британский политик заявил, что странам Запада следует увеличивать военные бюджеты и налаживать отношения с развивающимися государствами.

Экс-премьер Британии объяснил, что не имеет в виду попытку Китая захватить Тайвань силовым методом в ближайшее время. Однако Западу не стоит строить свою политику, опираясь на надежду, что этого не произойдет. Поэтому Блэр объявил о конце эры господства Запада.

«И даже если оставить в стороне Тайвань, реальность состоит в том, что Китай под руководством Си (Цзиньпина) конкурирует за влияние и делает это агрессивно», — подчеркнул он.

По мнению политика, крупнейшие геополитические изменения в этом веке ожидаются именно в Китае.

Ранее экс-советник Тони Блэра Джонатан Пауэлл назвал безответственной агрессивную риторику Лондона вокруг Украины. По его мнению, только США сейчас могут обсуждать с Россией вопросы по архитектуре безопасности в Европе.