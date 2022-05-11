В Британии назвали безответственной агрессивную риторику Лондона вокруг Украины

Экс-советник Блэра Пауэлл назвал безответственной агрессивную риторику Британии по Украине

Экс-советник бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Джонатан Пауэлл в статье для Financial Times назвал безответственной агрессивную риторику Лондона по ситуации вокруг Украины. Он призвал Запад поддержать мирные переговоры между Москвой и Киевом, когда они будут возобновлены.

«Британские министры соревнуются друг с другом, ставя все более амбициозные военные цели для Украины с помощью агрессивной риторики и призывая к полной победе. Это занятие может приносить удовлетворение, но оно безответственно», — подчеркнул политик.

Пауэлл в свое время был главным представителем Лондона на переговорах о мирном урегулировании в Северной Ирландии. В ситуации вокруг Украины он отметил, что в настоящее время диалог между Москвой и Киевом вряд ли состоится, однако «окно возможности откроется».

Экс-советник добавил, что «нормандский формат» продемонстрировать свою неэффективность, и сейчас обсуждать с Россией вопросы по архитектуре безопасности в Европе может только Вашингтон.

По мнению политика, на переговорах по Украине потребуется выйти за пределы тем о территории и нейтралитете, необходимо будет обсуждать новые договоренности по обычным и ядерным вооружениям, взаимоотношения между Россией и НАТО.

Пауэлл указал, что гарантии безопасности Киеву должны предоставить США и союзники, им же предстоит снять санкции. Поэтому переговорный процесс должен стать трехсторонним: Россия, Украина и «Группа друзей», в которую войдут в том числе Соединенные Штаты, Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс.

11 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и Украины продолжаются, но весьма вяло и нерезультативно. Он отметил, что в Стамбуле были достигнуты нужные понимания, которые потом были дезавуированы украинской стороной.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала способ урегулировать ситуацию вокруг Украины. По ее словам, этого возможно добиться посредством дипломатического процесса и дипломатического решения.