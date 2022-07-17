В Британии сообщили о нехватке переводчиков для обучения украинских военных

Inews: Минобороны Британии сообщило о нехватке переводчиков для работы с украинской армией

Министерство обороны Британии сообщило о нехватке переводчиков для обучения украинских военных, прибывших на территорию страны. Об этом пишет Inews.

Утверждается, что сотрудники пытаются найти достаточное количество лингвистов для работы с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации издания, для этого была запущена реклама в соцсетях. Уточняется, что вакансии останутся актуальными до конца лета. «Нас попросили поддержать острую потребность в большом количестве переводчиков для помощи в обучении украинских военнослужащих», — рассказал директор британского агентства по трудоустройству Worldwide Language Resources Марк Хэрри.

Для реализации данной задачи была организована конференция в Zoom. По данным агентства, в ней приняли участие около 250 соискателей, однако один из интервьюируемых, имя которого не разглашается, сказал, что их было 100.

«Представители даже не могли сказать, где будет проходить обучение. Необходимо было на три месяца посвятить себя выполнению обязательств», — вспоминает претендент на должность. Также он отметил, что у немногих из присутствующих был необходимый опыт, соответствующий стандартам НАТО.

17 июля Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения переданной Соединенными Штатами Америки Украине ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По данным военного ведомства, РСЗО была разрушена в районе Красноармейска Донецкой области.