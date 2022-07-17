Названа самая популярная страна отдыха у россиян этим летом

В Travelata сообщили, что более половины россиян проведут летний отдых в Турции

Сервис по поиску и бронированию туров Travelata назвал самую популярную страну отдыха у россиян этим летом. Там сообщили, что более половины путешественников (57 процентов) проведут отпуск в Турции, передает РИА Новости.

«Средний чек на отдых в Турции составляет почти 168 тысяч рублей за тур, в прошлом году эта цифра составляла чуть более 105 тысяч рублей», — указали в сервисе.

Российские курорты занимают второе место по популярности, там планируют отдохнуть около четверти туристов. Средняя стоимость тура поднялась за год с 55 до 64 тысяч рублей. Замыкает первую тройку лидеров Египет, туда поедут пять процентов путешественников.

Среди российских курортных городов наиболее привлекательным оказался Адлер, туда поедет четверть из всех, кто принял решение отдыхать на территории страны. В Турции же россияне выбирают отдых в пятизвездочных отелях по системе «все включено», несмотря на подорожание поездок.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные среди россиян направления для спонтанных поездок. Ими стали Москва и Санкт-Петербург.