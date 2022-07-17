Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названа самая популярная страна отдыха у россиян этим летом

В Travelata сообщили, что более половины россиян проведут летний отдых в Турции

Фото: Unsplash.com

Сервис по поиску и бронированию туров Travelata назвал самую популярную страну отдыха у россиян этим летом. Там сообщили, что более половины путешественников (57 процентов) проведут отпуск в Турции, передает РИА Новости.

«Средний чек на отдых в Турции составляет почти 168 тысяч рублей за тур, в прошлом году эта цифра составляла чуть более 105 тысяч рублей», — указали в сервисе.

Российские курорты занимают второе место по популярности, там планируют отдохнуть около четверти туристов. Средняя стоимость тура поднялась за год с 55 до 64 тысяч рублей. Замыкает первую тройку лидеров Египет, туда поедут пять процентов путешественников.

Среди российских курортных городов наиболее привлекательным оказался Адлер, туда поедет четверть из всех, кто принял решение отдыхать на территории страны. В Турции же россияне выбирают отдых в пятизвездочных отелях по системе «все включено», несмотря на подорожание поездок.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные среди россиян направления для спонтанных поездок. Ими стали Москва и Санкт-Петербург.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-глава Службы внешней разведки Украины заявил об «ультиматуме» Путина Киеву
В Болгарии рассказали о выгодной для Путина «катастрофе» Европы и США
Названа самая популярная страна отдыха у россиян этим летом
Чемпион UFC Усман оценил значение боя с Чимаевым для своей карьеры
Экономист спрогнозировал трансформацию мировой энергетики к 2050 году
Физиотерапевт предостерегла от использования сметаны против ожогов
Раскрыты подробности о разговоре Байдена с принцем Саудовской Аравии
Идею США ограничить цены на российскую нефть назвали неудачной
Гражданам ДНР и ЛНР перечислили правила получения документов в России
Спасатели вылетели на поиски пропавшего в российском регионе вертолета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.