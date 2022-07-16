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Названы самые популярные среди россиян направления для спонтанных поездок

Москва и Санкт-Петербург оказались самыми популярными направлениями для спонтанных поездок

Фото: Jeshoots.com / Unsplash

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные среди россиян направления для спонтанных поездок. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалистами были проанализированы данные бронирования пользователей. Выяснилось, что чаще всего россияне спонтанно едут в Москву (40 процентов билетов куплено день в день), Санкт-Петербург (12 процентов) и Екатеринбург (6,6 процента). В первой пятерке также оказались Казань и Сочи (4,6 и 3,4 процента соответственно).

Отправляясь в спонтанное путешествие за границу, пользователи покупали билеты в Таджикистан (31 процент), Киргизию (23 процента) и Армению (12 процентов).

Ранее стало известно, что самыми бюджетными для туристов городами России летом названы Казань и Москва. В среднем путешественникам необходимо потратить на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Путешествие в Казань летом обойдется немного дороже — в 38 тысяч рублей.

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Марина Совина
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