Лишившийся лап кот Валлаби начал ходить на протезах

Кот Валлаби из Барнаула прошел реабилитацию и начал ходит на протезах

Кот Валлаби из Барнаула, которому неизвестные отрубили передние лапы, проходит реабилитацию в ветеринарной клинике. Об этом сообщает Baza.

Горожане нашли животное на улице в тяжелом состоянии, судя по характеру травм, его нарочно лишили лап. Ветеринарам удалось стабилизировать его состояние, после чего кота отвезли в Новосибирск, где животным делают уникальные протезы.

«Через несколько месяцев котик смог встать на лапы — на две своих и два протеза. Сейчас Валлаби проходит реабилитацию в ветеринарной клинике, а вскоре поедет к новым хозяевам. Что-то нам подсказывает, что желающих взять к себе Валлаби будет очень много», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге добровольцы из организации «ЗооСпас» спасли кота, который выпал из окна восьмого этажа. По их словам, инцидент произошел несколько дней назад. В квартире на восьмом этаже было открыто окно, и животное выпало из него. При этом кот упал на крышу выступающего второго этажа, где находятся офисные помещения.