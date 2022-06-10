В Екатеринбурге спасли выпавшего из окна восьмого этажа кота

В Екатеринбурге добровольцы спасли кота, который выпал из окна восьмого этажа

В Екатеринбурге добровольцы из организации «ЗооСпас» спасли кота, который выпал из окна восьмого этажа. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на активистов.

По их словам, инцидент произошел несколько дней назад. В квартире на восьмом этаже было открыто окно, и животное выпало из него. При этом кот упал на крышу выступающего второго этажа, где находятся офисные помещения.

«Хозяева не сразу обнаружили пропажу и смогли установить местонахождение кота спустя несколько часов», — рассказали в «ЗооСпасе».

После этого на место выехал спасатель, который спустился на парапет и забрал пострадавшее животное.

После этого кота передали в ветеринарную клинику, которая располагается в том же доме. Там у него диагностировали травму челюсти и пневмоторакс.