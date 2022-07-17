На Таймыре прошел холодовой заплыв X-WATERS

27 человек приняли участие в этапе чемпионата мира по плаванию на открытой воде X-WATERS

На таймырском озере Лама прошел этап чемпионата мира по плаванию на открытой воде X-WATERS Plateau Putorana. Массив Путорана на севере Красноярского края принял заплыв экстремалов уже во второй раз. Об этом говорится в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В заплыве приняли участие 27 любителей холодового плавания из Москвы, Санкт-Петербурга, Гатчины, Новосибирска и Норильска. Для участников чемпионата были подготовлены лекции и мастер-классы по закаливанию, дыхательные практики и йога. Кроме того, пловцы побывали на водопаде Нералах и водопаде на реке Витаминка, а также совершили поход к горам Елена и Павел.

«Это просто незабываемо. То, что мы сегодня увидели, — великолепно. Огромное спасибо X-WATERS за возможность выехать, показать себя и посетить эти экскурсии. Впечатлений очень много!» — рассказал участник из Норильска Денис Каминский.

Заплывы проводились на дистанциях 50, 100, 1000 и 1852 метров. На старт самой длинной дистанции вышли девять человек. Первой финишировала Алина Микрюкова из Санкт-Петербурга с результатом 30 минут 27 секунд. Среди мужчин лучшим стал норильчанин Иван Гордейчук. Победители смогут поучаствовать в любом этапе X-WATERS в 2023 году. Среди них — Байкал, Волга, Владивосток, Крым.

Арктика за последние годы стала особенно популярна среди туристов. Особую роль в этом играет деятельность Агентства развития Норильска и поддержка компании «Норникель». В результате природа Таймыра становится более доступной для путешественников.

Ранее сообщалось, что на таймырском озере Лама развернут турбазу на солнечной энергии. С появлением такого лагеря можно будет изучать возможности использования альтернативных источников энергии летом в пик туристического сезона.