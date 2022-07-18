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Путин призвал повысить продолжительность жизни на 5 лет к 2030 году

Президент Путин призвал повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году

Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал повысить продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2030 году. Выступление главы государства транслировалось в официальном Telegram-канале Кремля.

Путин отметил, что продолжительность жизни россиян уже превысила 73 года, назвав этот результат хорошим.

«Важно устойчиво двигаться к поставленной цели — росту продолжительности жизни в России до 78 лет», — отметил президент.

По нацпроекту «Демография» к концу 2024 года ожидаемая продолжительность здоровой жизни у граждан страны должна вырасти до 67 лет.

Нацпроект «Демография» планируется реализовать до 2030 года. В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей.

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Валерий Розенберг
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