Блогерша показала простой способ подобрать правильный размер бюстгальтера

TikTok-блогерша Мэдисон: между бюстгальтером и спиной должны помещаться два пальца

Блогерша Александра Мэдисон показала простой способ подобрать правильный размер бюстгальтера. Упомянутый лайфхак она запечатлела на камеру и опубликовала в TikTok.

Юзерша с никнеймом @madisonxalexandra отметила, что для начала нужно проверить расстояние между местом крепления бретели и фиксатором (деталью, позволяющей регулировать длину бретели). По ее словам, оно должно соответствовать ширине четырех пальцев руки.

Затем необходимо примерить изделие, обратив внимание на его пояс. «Если вы легко застегиваете его на самый последний крючок, значит, бюстгальтер вам велик. Размер вам также не подходит, если вы можете оттянуть пояс на большое расстояние от спины. Между бюстгальтером и телом должны помещаться два пальца», — предупредила эксперт.

В заключение специалистка порекомендовала оценить размер чашек. По ее словам, данные элементы нижнего белья не должны сдавливать тело и «выталкивать» грудь вверх. В то же время чашки правильного размера будут прилегать к груди, не оставляя зазоров.

Ранее в июле блогерша Дженнифер Уорнс назвала самые удобные фасоны бра для обладательниц большого бюста. Эксперт порекомендовала женщинам с большой грудью носить балконеты на косточках и топы в спортивном стиле с мягкими чашечками без каркаса. Утверждается, что данные модели не сжимают грудь и не доставляют дискомфорт в течение дня.