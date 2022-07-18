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Сотрудница Госкомрегистра Крыма стала подозреваемой в многомиллионной махинации

Сотрудницу Госкомрегистра Крыма подозревают в махинации с землей на 40 миллионов рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудницу Госкомрегистра Крыма подозревают в многомиллионной махинации с землей — предполагается, что главный консультант отдела регистрации прав на земельные участки провела незаконное отчуждение крупного земельного участка. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным агентства, сотрудница Госкомрегистра в ноябре 2017 года преступным путем зарегистрировала право собственности на земельный участок в Бахчисарайском районе площадью 16,5 гектара. Участок подлежал включению в Реестр имущества Республики Крым, но этого не произошло из-за незаконного отчуждения; ущерб оценивается в 40 миллионов рублей.

Преступление было выявлено в сотрудничестве с МВД. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о превышении должностных полномочий, по вменяемой статье фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы. Ей уже предъявлено обвинение, россиянка находится под домашним арестом.

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Леонид Микуляк
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