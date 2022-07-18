Актер «Уральских пельменей» рассказал о неудавшемся бизнесе

Актер «Уральских пельменей» Ершов признался в неудачных попытках открыть автосервис и клуб

Участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Сергей Ершов рассказал о попытках заниматься бизнесом. О своих неудавшихся бизнес-проектах актер сообщил в интервью порталу E1.RU.

«Это все уже пройденный этап. Я ставил мюзикл как продюсер, открывал ночной клуб в Екатеринбурге — на два года меня хватило, потом понял, что вообще не мое, и сильно потерял по деньгам. Но мне все не хватало мужества сказать себе, что из этого ничего не получится. А я все оттягивал», — признался Ершов.

Актер также пытался открыть автосервис и запустить бизнес по доставке минеральной воды. «Все было. Но пришло все к тому, что зачем искать то, чего нет? Если у меня очень хорошо получается писать юмор и быть продюсером, то зачем мне заниматься минеральной водой?» — сказал он.

По слова Ершова, у его коллег по «Уральским пельменям» были похожие ситуации. «Многие пытались заниматься бизнесом — кто автомойку держал, кто недвижимостью торговал, но все вернулись в альма-матер, в юмор. Поэтому сейчас мы все очень дорожим этой историей и трепетно к ней относимся», — рассказал актер.

«Уральские пельмени» — юмористический коллектив из Екатеринбурга. Его участники снимают одноименное шоу, которое выходит на канале СТС. Основа проекта — бывшие участники команды КВН.