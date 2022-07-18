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Дом с тюрьмой на кухне предложили купить в США

Дом с двумя тюремными камерами на кухне выставили на продажу в США

Фото: Maria Ziegler / Unsplash

В США предложили купить необычный дом. Особняк с двумя тюремными камерами внутри выставили на продажу в штате Огайо, сообщает New York Post.

Владелец запросил за объект 275 тысяч долларов. По словам риелтора Райана Стэкхауса, многие выразили желание увидеть дом вживую. Камеры находятся между кухней и гостиной. Первый собственник забрал их из тюрьмы, в которой содержали знаменитого грабителя банков Джона Диллинджера, и включил в интерьер особняка при строительстве в 1972 году. Дом использовался им в качестве места для вечеринок.

Площадь двухэтажного здания составляет около 600 квадратных метров. Помимо тюремных камер, в нем есть джакузи, сауна, бассейн и игровая комната с музыкальным автоматом и пинболом. Также имеются четыре спальни и четыре ванные, вторая кухня, гостиная с выходом на балкон и двухместный гараж.

В июле выставленную в аренду квартиру в Австралии высмеяли за сходство с тюрьмой. Пользователи сети обратили внимание на необычную планировку небольшой студии — душевая кабина с санузлом находится практически на кухне.

Александра Качан
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