В Австралии высмеяли похожую на тюрьму и дом в Sims квартиру

В Австралии выставили в аренду квартиру с туалетом на кухне

Пользователи сети высмеяли студию, выставленную на аренду в Австралии. Жилье напоминает шведскую тюрьму или дом в игре Sims из-за необычной планировки, сообщает The Guardian.

В однокомнатной квартире в центре Северной Аделаиды есть душевая кабина с туалетом внутри, камин и кухонный гарнитур. При этом санузел и душ располагаются прямо на кухне. В соцсетях отметили, что планировка не соответствует требованиям регуляторов.

Квартиру можно снять за 400 долларов в неделю (21 тысяча рублей). Занимающийся объектом агент по недвижимости из компании Ray White Рэйчел Лори заявила, что студия не нарушает строительные нормы и полностью пригодна для жизни. Среди преимуществ жилья также отмечается выгодное расположение.

Ранее в июне эксперты из «Авито Недвижимости» и Savills показали самые необычные квартиры, доступные для аренды в Москве. Одной из них оказался объект на Баррикадной улице — интерьер жилья выполнен в стиле традиционного английского особняка. Снять квартиру с резной антикварной мебелью, охотничьими трофеями и камином можно за 160 тысяч рублей в месяц.