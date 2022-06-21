Найдены самые необычные арендные квартиры Москвы

Необычная квартира в Москве находится на Баррикадной улице

Одна из самых необычных квартир Москвы находится на Баррикадной улице — ее интерьер выполнен в стиле традиционного английского особняка. Подобные объекты нашли в РБК со ссылкой на данные «Авито Недвижимости» и Savills.

Квартира занимает 100 квадратных метров. Среди ее особенностей — темные обои, резная антикварная мебель, охотничьи трофеи и камин. Аренда обойдется в 160 тысяч рублей в месяц. Другой необычный объект находится на Поварской улице. В квартире площадью 58 квадратных метров яркими элементами служат рисунки, напоминающие гжель. Стены и потолки выполнены из бетона. Аренда стоит 130 тысяч рублей в месяц.

Необычная квартира также расположена в Духовском переулке — двухъярусный лофт площадью 37 квадратных метров с потолками высотой 3,7 метра. В помещении выдержана атмосфера рок-н-ролла благодаря суровой отделке и постерам с автографами музыкантов. Недалеко от входа расположена массивная квадратная ванна.

Еще один пример необычного жилья — квартира с большим количеством элементом в стиле фахверк на Мясницкой улице в доме, построенном по проекту архитектора Федора Шехтеля. Среди особенностей — две открытые террасы с видом на центр города. Аренда обойдется в миллион рублей в месяц.

Ранее в апреле редакция журнала Woman's Day показала дома и квартиры с самыми странными интерьерами. Одним из наиболее ужасающих элементов отделки дома редакторы сочли камни на лестнице.