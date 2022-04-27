Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Показаны дома и квартиры с самыми странными интерьерами

Журнал Woman's Day показал дома и квартиры с самыми странными интерьерами

Фото: SteveCalloway / Reddit

В журнале Woman's Day показали фото квартир и домов с самыми странными интерьерами.

Первым ужасающим элементом отделки дома стали камни на лестнице. «Со временем экспозицию могут пополнить сломанные руки и ноги владельцев, которым совсем непросто будет наступать или пытаться обходить эти элементы декора. Особенно ночью, когда встанешь по нужде и тебе очень нужно спуститься на первый этаж», — отметил автор материала.

Материалы по теме:
В России средняя запрашиваемая сумма ипотеки упала до минимума
В России средняя запрашиваемая сумма ипотеки упала до минимума
24 апреля 2022
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта 2022

Другим примером неудачного дизайна назвали криво висящую люстру. К числу самых нелогичных деталей интерьера также отнесли шторы на стене, где нет окон. В список примеров попали унитаз, стоящий прямо возле лестницы, ванная комната с прозрачными стенами возле входа в дом, а также душ, расположенный над раскладушкой.

Ранее пользователи Reddit поделились самыми жуткими историями, связанными со съемным жильем. Один из арендаторов столкнулся с прорывом трубы за день до переезда, а другой — с ушибом от падения с лестницы и поломкой перил в доме, снятом для времяпрепровождения на горнолыжном курорте.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Итальянская компания согласилась открыть рублевый счет для оплаты газа
Минобороны России предупредило о провокациях Украины в Лисичанске
Переехавшая в Израиль москвичка напомнила о «правилах лифта»
Британский разработчик IT решений приостановил деятельность в России
Eni отказалась комментировать намерение открыть рублевые счета в «Газпромбанке»
Молдавия признала отсутствие альтернативы российскому газу
Момент встречи летчика Ярошенко с семьей попал на видео
Франция назвала шантажом остановку поставок газа Россией
Летчик Ярошенко рассказал о своем состоянии здоровья
Фитнес-тренер назвала преимущества утренних занятий спортом перед сном подольше
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.