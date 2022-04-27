Показаны дома и квартиры с самыми странными интерьерами

Журнал Woman's Day показал дома и квартиры с самыми странными интерьерами

В журнале Woman's Day показали фото квартир и домов с самыми странными интерьерами.

Первым ужасающим элементом отделки дома стали камни на лестнице. «Со временем экспозицию могут пополнить сломанные руки и ноги владельцев, которым совсем непросто будет наступать или пытаться обходить эти элементы декора. Особенно ночью, когда встанешь по нужде и тебе очень нужно спуститься на первый этаж», — отметил автор материала.

Другим примером неудачного дизайна назвали криво висящую люстру. К числу самых нелогичных деталей интерьера также отнесли шторы на стене, где нет окон. В список примеров попали унитаз, стоящий прямо возле лестницы, ванная комната с прозрачными стенами возле входа в дом, а также душ, расположенный над раскладушкой.

Ранее пользователи Reddit поделились самыми жуткими историями, связанными со съемным жильем. Один из арендаторов столкнулся с прорывом трубы за день до переезда, а другой — с ушибом от падения с лестницы и поломкой перил в доме, снятом для времяпрепровождения на горнолыжном курорте.