Арендаторы рассказали о самых жутких ситуациях со съемным жильем

Пользователи Reddit поделились жуткими историями о проблемах со съемным жильем

Пользователи Reddit поделились несколькими самыми жуткими историями, связанными со съемным жильем. Их опубликовало издание AdMe.ru.

Зачастую арендаторы сталкивались с непредвиденными обстоятельствами, которые лишали их возможности вернуть свой залог. Один из авторов на форуме столкнулся с ситуацией, когда аккумулятор его ноутбука взорвался и прожег пол. В похожую историю попала женщина, оставившая другое сообщение. «Мы сняли лыжный домик. Не прошло и пяти минут после заселения, как я упала на лестнице, сломала перила и больно стукнулась бедром. Теперь я и на лыжах не покатаюсь и депозит вряд ли получу назад», — с досадой отметила она.

Многие проблемы подстерегают арендаторов перед тем, как они собираются сменить место жительства. Так, один из пользователей Reddit рассказал, что после двух лет проживания в съемной квартире, незадолго до переезда он сломал дверцу духовки. Другой рассказал об истории с большим ущербом для помещения — за день до отъезда со съемного жилья у него прорвало трубу, и в результате «куча вещей была испорчена». В комментариях предположили, что арендодатель мог специально подстроить такую ситуацию, чтобы не возвращать депозит за жилье. Автор опроверг эти версии, сказав, что у них с хозяином сложились отличные отношения, а труба действительно не выдержала.

Некоторые арендаторы столкнулись с проблемами из-за своих арендодателей.

Например, один из хозяев съемной квартиры, когда у жильца сломалась дверная ручка и подтекал смеситель для душа, забрал у него и ручку, и душ, пока тот был на работе, вместо того, чтобы все починить.

Другой хозяин необычно решил проблему с поломанным замком на входной двери и предложил съемщикам вставлять ключ в замок изнутри через проделанное им отверстие в центре двери. Третий арендодатель, по словам одного из пользователей, заверял жильцов, что он прочистил водосточную трубу и устроил в доме потоп. Четвертый обещал арендаторам починить дыру в потолке, от которой веет холодом, сыростью и запахом плесени, однако помощи от него нет уже две недели.

Ранее в апреле эксперты «Циан.Аналитика» сообщили о снижении ставки аренды квартир в 16 крупнейших городах России в апреле 2022 года на три-четыре процента. По их словам, готовность торговаться обусловлена ростом объема предложения: в марте число квартир на рынке выросло на 29 процентов, за первые две недели апреля — еще на 6,5 процента.