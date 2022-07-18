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В Ираке спрогнозировали цены на нефть

Министр нефти Ирака Абдул-Джаббар: нефть будет торговаться выше отметки в $100 за баррель
Ихсан Абдул-Джаббар

Ихсан Абдул-Джаббар . Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Министр нефти Ирака Ихсан Абдул-Джаббар заявил, что в 2022 году нефть будет торговаться выше отметки в 100 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его мнению, высокая стоимость черного золота будет наблюдаться на мировом рынке в течение нескольких следующих лет.

Глава ведомства отметил, что это потребует от группы производителей ОПЕК+ постоянных усилий по регулированию спроса и предложения. «Я бы хотел, чтобы ОПЕК сохранила свои инструменты для измерения и контроля добычи и поддержания существующего баланса. Мы обсудим это с нашими партнерами», — сказал министр.

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Марина Совина
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