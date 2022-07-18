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Глава МИД Чехии предложит ЕС пересмотреть отношения с Россией

Глава МИД Чехии Липавский: ЕС надо пересмотреть отношения с Россией «с учетом новых угроз»
Ян Липавский

Ян Липавский. Фото: Janine Schmitz / Global Look Press

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что Евросоюзу надо пересмотреть отношения с Россией «с учетом новых угроз». Он предложит изменить их основы в ближайшее время, например, на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге в конце августа. Об этом пишет РИА Новости.

«Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России», — рассказал он. По словам дипломата, ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и России, должны быть обновлены и адаптированы «к новой реальности враждебности».

Виктория Кондратьева
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