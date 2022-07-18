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Крушение самолета в Сомали попало на видео

В аэропорту Могадишо пассажирский лайнер во время жесткой посадки перевернулся и загорелся

Пассажирский лайнер авиакомпании Jubba Airways совершил жесткую посадку и попал на видео. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в понедельник, 18 июля, во время приземления в столичном аэропорту Могадишо. На кадрах видно, как рядом со взлетной полосой лежит горящий перевернутый самолет: вверх валит густой дым, пожарные тушат возгорание из шланга. При крушении у борта оторвало крылья.

На борту находились 30 пассажиров. По предварительным данным, погибших нет, пострадали три человека. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Дарья Рыбак
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