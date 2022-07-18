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Владелицу тюменского дома престарелых осудили за смерть семерых человек в пожаре

Владелице тюменского дома престарелых за смерть семерых человек в пожаре дали шесть лет

Кадр: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Владелицу тюменского дома престарелых осудили за смерть семерых человек в пожаре — ей дали шесть лет колонии общего режима. Об этом в понедельник, 18 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, Ольга Вильямсон признана виновной по нескольким статьям УК РФ: «Незаконное предпринимательство», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», «Причинение смерти по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Следствие считает, что Вильямсон организовала в своем частном доме в поселке Боровский в Тюменской области нелегальный дом престарелых. Она вела этот бизнес с 2015 года; за шесть лет доход составил более восьми миллионов рублей. Оказываемые услуги не соответствовали требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

В январе 2021 года загорелась баня по соседству с жилым домом-приютом, огонь перекинулся на сам дом, в котором находились пожилые люди. Также огонь уничтожил соседскую баню. В итоге семь человек погибли. Опасаясь, что о ее незаконной деятельности станет известно, Вильямсон скрыла от пожарных, которые предлагали помощь в эвакуации, данные о нахождении в доме семерых пожилых людей.

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Леонид Микуляк
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