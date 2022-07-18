Американка вышла из двухлетней комы и раскрыла личность преступника

Женщина пришла в себя после долгой комы и рассказала, что нападавшим был ее брат

Американка Ванда Палмер вышла из двухлетней комы и сообщила полиции, что напавшим на нее преступником был ее брат Дэниел Палмер. Об этом пишет The Post Millenial.

Мужчине предъявлено обвинение в попытке убийства и умышленного нанесения вреда здоровью. Ему назначили залог в размере 500 тысяч долларов США.

В июне 2020 года соседи обнаружили женщину, лежащую без сознания на диване, в ее доме на колесах. Состояние Палмер было крайне тяжелым, она получила множественные травмы и ее тело было полностью покрыто кровью. По прогнозам врачей американка с большой вероятностью могла уже не очнуться.

Однако в июле она не только пришла в себя, но и смогла подробно вспомнить и рассказать, как именно произошло нападение. Несмотря на тяжелые повреждения головного мозга, ее коммуникативные навыки сохранились. Пробуждение женщины назвали большой редкостью и свидетельством упорства и силы жертвы.

Газета The New York Post сообщает, что полиция изначально подозревала брата женщины, но не было ни свидетелей произошедшего, ни кадров с камеры наблюдения. Согласно показаниям пострадавшей, он и раньше проявлял жестокость по отношению к ней, а в 2019 году Палмер даже выложила пост на Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), в котором пристыдила брата за вторжение в ее дом и порчу имущества.