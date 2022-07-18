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Организаторы концертов начали запрещать артистам политические высказывания

Крупные промоутеры запретили артистам политические высказывания и символику Украины

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Крупные концертные промоутеры начали включать в договор запрет политических высказываний и демонстрации государственной символики Украины. Об этом сообщает РБК.

Представители двух агентств и концертный директор нескольких известных групп рассказали, что артистам запретили делать заявления о политике со сцены. Гендиректор агентства TCI Эдуард Ратников подтвердил существование подобных ограничений. Также директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич отметил, что в последние несколько месяцев они касались почти всех крупных шоу.

РБК изучило контракт с одной из популярных групп. В нем действительно оказался пункт о том, что коллектив «обязуется избегать любых политических тем при проведении концерта» и не имеет права «распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный». В случае нарушения договора выступление может быть отменено. Кроме того, участники группы должны будут выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Как рассказал один из источник издания, сумма штрафа устанавливается индивидуально. Иногда она может быть в несколько раз больше гонорара артиста.

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Марина Погосян
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