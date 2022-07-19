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Еврокомиссия предложила выделить 500 миллионов евро для пополнения вооружений ЕС

ЕК предложила выделить 500 миллионов евро для пополнения запасов вооружений стран ЕС
Тьерри Бретон

Тьерри Бретон. Фото: Virginia Mayo / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) предложила на ближайшие два года выделить 500 миллионов евро для пополнения запасов вооружений стран Евросоюза (ЕС), истощенных из-за военной помощи Украине. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, передает РИА Новости.

«Этот инструмент, созданный на основе запроса Европейского совета, должен помочь удовлетворить наиболее срочные и критичные потребности в оборонной продукции, которые возникли из-за агрессии России против Украины. Еврокомиссия предлагает бюджет в 500 миллионов на 2022-2024 годы», — сказал еврокомиссар.

Ранее Совет Европейского союза (ЕС) согласовал пятый транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро. «Я приветствую политическое соглашение Совета Евросоюза по пятому траншу для Украины. (...) Поддержка ЕС в виде военного оборудования для ВС Украины составляет 2,5 миллиарда евро», — заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

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Виктория Кондратьева
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