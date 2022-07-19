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В Польше возбудили уголовное дело по факту нападения на российского посла

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту нападения на посла России 9 мая

Фото: Алексей Бухчин / РИА Новости

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту нападения на посла России Сергея Андреева 9 мая. Об этом рассказал сам дипломат, пишет РИА Новости.

«Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело», — говорится в заявлении посла.

Нападение на Андреева произошло, когда он направлялся к кладбищу советских воинов в Варшаве, чтобы возложить там венок. Изначально сообщалось, что посла облили красной краской, однако позднее сам Андреев уточнил, что это был сладкий сироп. Он подчеркнул, что инцидент стал следствием распространяемой антироссийской дезинформации.

19 мая уголовное дело возбудил Следственный комитет России. В ведомстве полагают, что за случившееся ответственна гражданка Украины Ирина Земляна и неустановленные лица: они не только облили посла красной жидкостью, но и сорвали с дипломата очки и георгиевскую ленточку, а с его служебного авто — регистрационные знаки.

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Виктория Кондратьева
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