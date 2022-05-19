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После нападения на посла России в Польше СКР возбудил уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело после нападения на посла России в Польше

Фото: Алексей Бухчин / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла Сергея Андреева в Польше 9 мая. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает РИА Новости.

Сотрудники СКР действия нападавших квалифицированы как нападение на пользующихся международной защитой лиц и их служебный транспорт, совершенное в целях осложнения международных отношений, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. В ведомстве полагают, что в ответе за случившееся гражданка Украины Ирина Земляна и неустановленные лица.

Нападение произошло в момент, когда Андреев посещал мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве. Неизвестные облили красной дипломата краской и не дали возложить памятный венок в честь празднования Дня Победы. Андреева сопровождали супруга и группа дипломатов российского диппредставительства. Позднее сам Андреев сказал, что на самом деле его облили сладким сиропом, а не краской. Посол подчеркнул, что инцидент стал следствием распространяемой антироссийской дезинформации.

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Леонид Микуляк
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