В Подмосковье из-за жалоб разобрали желто-синюю крышу дома экс-участкового

В Балашихе МВД привлекло монтажников для разбора желто-синей крыши дома экс-участкового

В подмосковной Балашихе сотрудники МВД привлекли монтажников для разбора желто-синей крыши дома экс-участкового. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

На крышу с подозрительными цветами обратили внимание местные жители. Они пожаловались сотрудникам правоохранительных органов. По мнению жителей Балашихи, «вредоносные» оттенки могли бы использовать в других районах.

Прибывшие на место оперативники выяснили, что дом принадлежит бывшему участковому. Они связались с коллегой, тот объяснил, что желто-синие цвета в качестве материала для крыши выбрал еще 10 лет назад. Такой аргумент не устроил правоохранителей, и они попросили хозяина дома все же поменять шифер.

Экс-участковый не стал им перечить, но предупредил, что сам заниматься этим не будет. Тогда представители МВД нашли бригаду строителей, чтобы те убрали желто-синие цвета с дома их бывшего коллеги.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного поселка Горки-10 заявил в полицию на жену, которая критиковала спецоперацию на Украине. 37-летний мужчина в своем обращении в правоохранительные органы указал, что супруга негативно высказывается о российском правительстве. Кроме того, по его словам, женщина настраивает против властей их ребенка.