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Житель Подмосковья донес на жену из-за критики спецоперации

Житель подмосковного поселка Горки-10 заявил в полицию на жену из-за критики спецоперации

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель подмосковного поселка Горки-10 заявил в полицию на жену, которая критиковала спецоперацию на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости».

По данным издания, 37-летний мужчина в своем обращении в правоохранительные органы указал, что супруга негативно высказывается о российском правительстве. Кроме того, по его словам, женщина настраивает против властей их ребенка.

По данному факту сотрудники полиции уже организовали проверку.

Ранее в городе Камышин Волгоградской области сотрудники полиции поставили на профилактический учет 11-летнего школьника за посты с «дискредитацией российской армии» в соцсетях.

Что именно 11-летний мальчик написал о Вооруженных силах России в своих постах, не раскрывалось.

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Анна Щербакова
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