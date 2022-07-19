Десятки морских черепах найдены зарезанными у японского острова

CBS News: не менее 30 охраняемых морских черепах зарезали у японского острова Кумедзима

По меньшей мере 30 зеленых морских черепах были найдены мертвыми или умирающими на берегу японского острова, многие из них получили ножевые ранения в шею и ласты. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на местные СМИ.

Десятки зарезанных морских животных обнаружили после отлива на пляже отдаленного острова Кумедзима, префектура Окинава, расположенного примерно в 1600 километрах к юго-западу от Токио. По словам старшего сотрудника местного органа по охране морских черепах Есимицу Цукакоси, это была «чрезвычайно ужасная сцена», некоторые из животных едва могли двигаться и истекали кровью, другие погибли. Он добавил, что морские черепахи — нежные создания, которые не выносят, когда к ним приближается человек. «Я не могу поверить, что это произошло в наши дни», — добавил Цукакоси.

Глава островного рыбацкого кооператива Юдзи Табата рассказал, что местный рыбак уже признался, что зарезал десятки охраняемых морских черепах после того, как они попали в его рыболовные сети.

«Я распутал некоторых [черепах] и выпустил их в море, но я не смог освободить тяжелых [больших черепах], поэтому я заколол их, чтобы избавиться от них», — заявил местный рыбак, имя которого не называется, говорится в материале новостного портала Mainichi.

Сотрудники правоохранительных органов уже заинтересовались инцидентом и возбудили дело о жестоком обращении с животными. В настоящее время полицейские допрашивают свидетелей и устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Зеленые морские черепахи занесены в списки исчезающих видов Международного союза охраны природы и природных ресурсов и Министерства окружающей среды Японии. Мероприятия по сохранению вида ведутся во многих японских префектурах, включая Окинаву и Кагосиму, где зеленые черепахи откладывают яйца.

К значительному сокращению численности зеленых морских черепах привело то, что их мясо и яйца традиционно использовались в пищу. В настоящее время в большинстве стран охота на данный вид черепах запрещена.

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