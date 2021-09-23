Жители Фарерских островов по ошибке убили 53 китов

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Жители Фарерских островов убили 53 китов, вместо того, чтобы пометить их геолокационными датчиками, передает РЕН ТВ со ссылкой на эфир DR.

Китов должны были посчитать и пометить специальными устройствами для отслеживания. Однако, из-за нехватки персонала, который мог бы это сделать, китов не стали отпускать и предпочли убить. Специалисты думали, что стая состоит из 10-15 особей, однако после стало известно, что по ошибке уничтожены 53 кита.

Крупнейшая охота на дельфинов в истории Фарерских островов произошла в воскресенье, 12 сентября. Были убиты 1428 особей атлантического белобокого дельфина. Охотники загнали стаю дельфинов в фьорд с помощью скоростных катеров и гидроциклов. Они ошиблись с расчетами и думали, что в стае всего лишь 200 дельфинов. В итоге погибли почти 1,5 тысячи особей. Как рассказали местные, смерть дельфинов оказалась бесполезной — люди получили слишком много мяса и теперь не знают, что с ним делать.