Игривые киты-убийцы погнались за лодкой и растерзали дельфина

Стая игривых косаток убила дельфина у берегов Мексики и попала на видео

Стая игривых косаток у побережья вблизи мексиканского города Ла-Салина, штат Нижняя Калифорния, устроила погоню за лодкой с туристами, а затем растерзала дельфина. Об этом сообщает сайт телеканала 10 News.

На видео, снятом группой туристов, видно, как четыре косатки, также известные как киты-убийцы, игриво преследуют судно, которое плывет вдоль берега.

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Желавшие понаблюдать за китами туристы узнали, что на самом деле косатки охотились на обыкновенного дельфина и во время охоты выпрыгивали из воды. Они играли с дельфином около 90 минут, затем убили его и разделили добычу.

Капитан лодки Доменик Биагини заявил, что их компания, которая организует туры по наблюдению за китами, не преследует косаток и соблюдает закон.

«Эта стая известна тем, что любит играть с лодками. Остановить лодку и заглушить мотор будет гораздо более опасно для китов в подобной ситуации, чем продолжать движение на той же скорости. Внезапная остановка лодки — не то, чего ожидают косатки», — пояснил он. Каждый год в первую неделю сентября они плавают вблизи американского района Южная Калифорния.

Косатки — хищные морские млекопитающие отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего, косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах. По-английски их называют китами-убийцами.

Ранее сообщалось, что в Японии во время круиза для наблюдения за китами туристы обнаружили и запечатлели двух редких косаток-альбиносов. Представители компании-организатора круизов заявили, что не встречали косаток-альбиносов уже два года и были рады увидеть животных вновь.

