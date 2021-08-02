Туристы заметили редких косаток-альбиносов во время круиза

В Японии во время круиза для наблюдения за китами туристы обнаружили и запечатлели двух редких косаток-альбиносов. Об этом сообщает сайт телеканала 9 News.

Животные плыли вместе с обычными сородичами. Туристы заметили на теле одного из них многочисленные раны.

По словам представителей компании-организатора круизов, они не встречали косаток-альбиносов уже два года и были рады увидеть животных вновь.

Косатки — хищные морские млекопитающие отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах. По-английски их называют китами-убийцами. Белый цвет некоторых особей обусловлен недостатком выработки меланина.

Ранее сообщалось, что глава команды пловцов из Новой Зеландии столкнулся с двумя косатками и снял необычную встречу на видео. Два кита-убийцы заинтересовались пловцом, отделились от стаи и подплыли поближе.