Мужчина столкнулся лицом к лицу с китами-убийцами и снял их на видео

Глава команды пловцов из Новой Зеландии столкнулся с двумя косатками, также известными как киты-убийцы, и заснял необычную встречу на видео. Запись опубликовал сайт LADBible.

46-летний Стив Моррис купался в заливе Пленти 18 апреля, когда заметил восемь косаток неподалеку. Он взял камеру и прыгнул в воду. Два кита-убийцы заинтересовались пловцом, отделились от стаи и подплыли поближе. Мужчина помахал им, после чего те вернулись к сородичам.

«Косатки были невероятно близко, не более чем в метре от меня. Я никогда не сталкивался с ними лицом к лицу», — поделился впечатлениями ныряльщик. Он добавил, что сначала занервничал, когда киты направились к нему, но потом понял, что намерения у животных мирные.

Моррис описал 18 апреля как лучший день в жизни. Он рассказал, что уже десять лет занимается плаваньем в заливе Пленти и видел косаток дважды, но киты-убийцы никогда не подплывали так близко.

Косатки — хищные морские млекопитающее отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах. По-английски их называют китами-убийцами.

Ранее сообщалось, что в Гибралтарском проливе косатки, напали на итальянскую яхту Serena IV, которая направлялась к Канарским островам, и сломали ее руль. Инцидент произошел ночью, когда яхта следовала мимо мыса Спартель, располагающегося примерно в 10 километрах от марокканского города Танжер.