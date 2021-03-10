Пингвин запрыгнул в лодку с туристами ради спасения от косаток

В Антарктиде пингвин забрался в лодку с туристами, чтобы спастись от преследующих его косаток. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание The Independent.

Судя по кадрам, пингвин успел запрыгнуть на борт в последний момент. После этого лодка поплыла прочь, а косатки двинулись за ней. По словам автора видео, 40-летнего блогера Мэтта Карстена (Matt Karsten), позднее пингвин прыгнул обратно в воду.

«С ума сойти, что мы увидели это своими глазами, — признается Карстен. — Как будто смотришь National Geographic прямо на месте съемок. Могу вообразить, какое облегчение испытал пингвин, когда сумел удрать».

Косатки — хищное морское млекопитающее отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего, косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах.

В 2020 году косатки стали регулярно атаковать небольшие суда у берегов Западной Европы. В ноябре стая из шести или семи косаток окружила корабль у побережья Португалии и таранила его два часа. Аналогичный случай, произошедший с британской яхтой в районе испанского мыса Финистерре, был снят на видео.