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Кремль отреагировал на заявления Киева о планах уничтожить Черноморский флот

Песков: угрозы Минобороны Украины уничтожить Черноморский флот оправдывают спецоперацию

Фото: РИА Новости

Заявления Министерства обороны Украины о планах уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым лишь подтверждают оправданность специальной военной операции на Украине. Так на них отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, подобные заявления, содержащие притязания на территорию России, лишний раз говорят о правильности спецоперации. Только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства, добавил Песков.

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ пригрозили потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия, после чего они нацелены отвоевать Крым. Подразделения ВСУ начали процесс «зачистки» Черного моря после того, как российские военные покинули остров Змеиный, уточнил он.

На слова о потенциальном ударе по Крыму ответил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он выступил против провокаций со стороны ВСУ, так как общие заявления Украины усугубляют и разжигают ситуацию.

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Сергей Истомин
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