Замглавы Минобороны Украины Гаврилов пригрозил уничтожить Черноморский флот и вернуть Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пригрозили потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия, после чего они нацелены отвоевать Крым. Об этих намерениях заявил заместитель министра обороны страны Владимир Гаврилов в интервью для The Times.

Замминистра сообщил, что подразделения ВСУ начали процесс «зачистки» Черного моря после того, как российские военные покинули остров Змеиный. Тем не менее до настоящего времени украинская армия не осмелилась участвовать в открытой схватке, подчеркнул офицер, поскольку в ее распоряжении не было достаточного количества необходимого вооружения.

Украинские военные наращивали собственный противокорабельный ракетный потенциал и ждали получения оружия большей дальности от других стран, прежде чем начать штурм Владимир Гаврилов замминистра обороны Украины

Западная помощь Украине

8 июля Вашингтон заявил об очередном пакете военной помощи для Украины на сумму 400 миллионов долларов. Помимо этого, США намерены передать четыре комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью поражения 300 километров, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды, а также другое вооружение.

В свою очередь, Киев пообещал не использовать РСЗО для ударов по объектам на территории России. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заверил, что Киев применит ракеты для РСЗО только для сдерживания российских войск, а также «деоккупации» территорий Украины.

Тем не менее позже киевский режим допустил удар с помощью американских ракет по Крыму. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что удар по Крыму возможен, поскольку российская сторона активно использует Черноморский флот.

Реакция России на угрозы атаки Крыма

В ответ на угрозы Киева спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин напомнил, что поставляемые Западом ракеты могут по принципу бумеранга ударить по США и ЕС. По его словам, поставки вооружения Киеву свидетельствуют о желании западных стран «продолжать войну до последнего украинца». Именно поэтому Европа оказалась заложником ситуации, которому «помощь Украине» может вернуться в первую очередь.

На заявления о потенциальном ударе по Крыму также отреагировал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он выступил против провокаций со стороны ВСУ, поскольку общие заявления Украины усугубляют и провоцируют ситуацию.

В случае если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

По его словам, преступники по всему миру пользуются бесконтрольными поставками американского оружия на Украину. Фактически Соединенные Штаты становятся спонсорами международного терроризма, добавил политик. Тем не менее, несмотря на поставки вооружения западных стран, в результате мир на Украине будет основан на российских условиях, отметил Медведев, а не на условиях, «о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты».

Ранее, 15 июля, Киев получил первую партию американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270. «Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.