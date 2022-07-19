Медведев заявил о фактическом становлении США спонсорами терроризма

Медведев заявил, что поставляемое в Киев оружие США «расползается по рукам преступников»

Поставляемое на Украину оружие США уже расползается по рукам преступников по всему миру. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

Политик отметил, что Пентагон предсказуемо все отрицает, врет, а также путается в показаниях. «За критику бесконтрольных поставок оружия Киеву досталось даже русофобствующей конгрессменше украинского происхождения [Виктории] Спарц, еще недавно выступавшей за кровавый ленд-лиз», — добавил он.

Соединенные Штаты фактически становятся спонсорами международного терроризма, добавил политик.

Медведев допустил, что позже вместе с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования «гнилого оружейного сюжета». «А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков», — добавил зампред Совбеза.

15 июля Киев получил первую партию американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270. «Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

