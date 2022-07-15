Киев сообщил о получении первой партии американских РСЗО M270

Министр обороны Украины Резников заявил, что Киев получил партию американских РСЗО M270

Киев получил первую партию американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270. Об этом на своей странице в Twitter заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам», — сообщил глава Минобороны.

В начале июня стало известно, что Великобритания попросила США подписать документы по поставке на Украину РСЗО М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) американского производства. Для отправки вооружения Лондону требовалось одобрение Вашингтона из-за порядка экспорта оружия.

Ранее Резников заявил, что Украина надеется получить от США ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью поражения 300 километров. Эти системы, считают в Киеве, изменили бы ход конфликта.

