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Жених и невеста составили необычный брачный контракт перед свадьбой

The Mirror: молодожены подписали контракт, в котором пообещали не злоупотреблять пиццей

Жених и невеста в индийском штате Ассам перед свадьбой подписали необычный брачный контракт, в котором пообещали друг другу не злоупотреблять пиццей и ежедневно ходить в спортзал. Об этом сообщает The Mirror.

Молодожены Шанти и Минту перед свадьбой подписали составленное невестой соглашение, в котором расписано то, что они могут и не могут делать. В числе прочих обещаний в документе содержался запрет на походы на вечеринки поодиночке и оговорен пункт о том, что посещать магазины новобрачные будут каждые 15 дней.

Они также пообещали друг другу снимать хорошие фотографии на каждой вечеринке, носить сари каждый день и устраивать особые завтраки по воскресеньям.

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Контракт представлял собой большой лист ватмана, украшенный свадебными узорами с голубыми цветами. Жених и невеста подписали документ в присутствии свидетелей, которые заверили его своими подписями.

Брачные соглашения незаконны в Индии, а брак не рассматривается как деловое соглашение, но некоторые семьи бизнесменов все равно составляют такие документы. Они нужны для того, чтобы жена понимала, что получит в случае развода.

Ранее сообщалось, что в Китае суд в ходе бракоразводного процесса обязал бывшего мужа выплатить жене компенсацию за работу по дому и воспитание сына. Китаянка заявила, что за все пять лет брака ее муж не выполнял ничего из домашних обязанностей, а также не участвовал в уходе за их общим ребенком.

Алиса Дмитриева
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